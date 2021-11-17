Fen işleri ekipleri, Akdeniz’de her mahalleye giriyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırlarında yer alan mahallerin ihtiyacını duyduğu hizmetleri sunmaya; bir yandan ilçeyi güzelleştirirken, vatandaşların da yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt kaplama ve yama, yol açma, kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program kapsamında, ilçe sınırlarında yer alan mahallerin ihtiyacını duyduğu hizmetleri sunmaya; bir yandan ilçeyi güzelleştirirken, vatandaşların da yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Şevket Sümer ile Hal Mahallesini ayıran 142. Cadde ile 6088 sokak arasında kalan geçişin asfalt serim işini bitiren ekipler, Şevket Sümer Mahallesinin üç sokağında kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yaptı, Nur Cami etrafındaki 5 sokağın yıpranmış kaldırımlarını sökerek yeniledi. 142. Caddeye bağlı sokakların su geçişini sağlamak için sökülen taşların yerine de asfalt kaplandı.



Belirlenen program doğrultusunda hizmetler sürecek

Fen işleri ekipleri, Akdeniz ilçesinin merkeze en uzak yerleşim yeri olan Parmakkurdu Mahallesinde gerçekleştirdiği kilitli parke taşı çalışmasıyla 8 sokakta 3 bin metrekare kilitli parke taşı ile kapladı. Evci Mahallesinde asfalt kaplama ve yama çalışması yapan ekipler, Özgürlük, Çilek ve Yeşilçimen mahallelerinin birçok sokağında da yine asfalt kaplama ve yama, kaldırım yenileme, yağmur oluğu döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Hazırlanan plan ve program çerçevesinde çalışan, araç, gereç ve ekipman yönünden güçlendirilen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hizmet ihtiyacı duyan tüm mahallelere yönelik çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.

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