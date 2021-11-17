Mersin Büyükşehir Belediyesi KOAH’a dikkat çekti Dr. Ufuk Bakmaz: “KOAH’ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi KOAH’a dikkat çekti Dr. Ufuk Bakmaz: “KOAH’ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi KOAH’a dikkat çekti Dr. Ufuk Bakmaz: “KOAH’ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya KOAH Gününde, KOAH hastalarının yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekmek ve erken tanının önemini anlatmak için farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, vatandaşların kendi başlarına yapabilecekleri solunum egzersizleri de anlatıldı. Dr. Ufuk Bakmaz, “KOAH’ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Dünya KOAH Günü dolayısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Tarsus Otogarında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara KOAH ile ilgili bilgilendirme yapıldı

“KOAH’ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır”
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan Dr. Ufuk Bakmaz, KOAH’ın solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Bakmaz, “KOAH hastalığının bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır. Ancak şu zannedilmesin ki, sigara kullanmayan bir kişi KOAH olamaz. Sigaranın haricinde, tezek yakımı ve kimyasal gazlara kronik maruz kalma sonucunda da KOAH tablosu gelişmekte. KOAH’ın tanısı solunum fonksiyon testleri ile konulur. Hastalığın tanısı, tedavisi ve takibi göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır. KOAH’ın tedavi sürecinde ilk sırada yer alan unsur, sigara kullanımının bırakılmasıdır. Buna ek olarak tedavi sürecinde hastaların daha etkili solunum yapabilmeleri ve solunum kapasitelerini yükseltebilmek için solunum fizyoterapisi de yapılmaktadır. Nitekim bunun katkısıyla da hastaların efor kapasiteleri yükselmektedir. Özetle KOAH’ın tedavisinde öncelikle göğüs hastalıkları uzmanı tarafından takipli olmak, sigarayı bırakmak, solunum ve efor kapasitesini yükseltici destek tedavileri almak, dengeli beslenmek, pnömokok ve influenza aşılarını olmayı söyleyebiliriz” diye konuştu.

KOAH’ın yaygın nedenleri anlatıldı, ‘Adım Testi’ uygulandı
Etkinlikte, sağlık ekipleri vatandaşlara ‘Adım Testi’ de uyguladı. Step tahtası üzerinde uygulanan adım testi sırasında ve sonrasında vatandaşlara soluk alıpverme durumları, nefes sıklıkları, dizlerde oluşan ağrılarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Test sonrasında vatandaşlara ev ortamında ve dışarıda kendi başlarına uygulayabilecekleri solunum, postür ve kuvvetlendirme egzersizlerini anlatan broşürler dağıtıldı. Ardından egzersizler uygulamalı olarak gösterildi. Teste katılanlara temizlik kiti ve balon hediye edildi.

“Nefes, postür ve kuvvetlendirme egzersizleri konusunda danışmanlık hizmeti verdik”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli fizyoterapist Bengisu Gürler, teste alınan vatandaşların nefes kontrollerini yaptıklarını ve hastalıktan korunmak için danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, “Yaptığımız etkinlikte step tahtaları üzerinde adım testi uyguladık. Nefes darlığı, dizlerde oluşan ağrı ve benzeri durumlara göre hastalarımızı ve vatandaşlarımızı değerlendirmeye aldık. Teste katılan vatandaşlarımız arasında KOAH tanısı konulmuş vatandaşlarımız da vardı. Onlar için uygun egzersiz programı oluşturduk. Herhangi bir KOAH tanısı konulmayan ama yine nefes darlığı ve ağrılar çeken vatandaşlarımız için de hem ev ortamında hem dışarıda uygulayabilecekleri nefes, postür ve kuvvetlendirme egzersizleri konusunda danışmanlık hizmeti verdik” ifadelerini kullandı.

“Kontrolden geçmiş olduk, gerçekten çok faydalı”
Etkinlikte Adım Testine katılan ve edindiği bilgilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özgür Göztaş, “Adımımızla orantılı olarak ne kadar sürede nefes alabileceğimizin parametresi bende iyi çıktı. Mutluyum o konuda. Hem de bir kontrolden geçmiş olduk, gerçekten çok faydalı. Mümkün mertebe sigara içmeyelim, çünkü temelini oluşturuyor. Bu tür taramalar hem eğlenceli hem de sonuca yönelik. Ben iyi olduğumu öğrendim. Sıkıntılı durumları olanlar oluyor, farkında olmayanlar da farkına varmış oluyor, en önemlisi de o” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müslüme sır oldu, jandarma 100'e yakın kişinin ifadesini aldı
YEREL HABERLER Müslüme sır oldu, jandarma 100'e yakın kişinin ...
Fen işleri ekipleri, Akdeniz’de her mahalleye giriyor
YEREL HABERLER Fen işleri ekipleri, Akdeniz’de her mahalleye giriyor
Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar kredi verecek
YEREL HABERLER Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar ...
23 yıldır günlük tutuyor Mersinli 4 çocuk babası İbrahim Ünver, Türkiye’de yaşanan gelişmeler dahil, yaşadığı ilçe ve güncel olaylara tanıklığını 8 bin 351 gündür günlüğünde tutuyor
YEREL HABERLER 23 yıldır günlük tutuyor Mersinli 4 çocuk babası ...
8. güne girildi... Müslüme'yi bulmak için herkes seferber Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra, belediyeler, gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık 350 kişinin katılımıyla devam ediliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllü Müslüme'yi arama çalışmalarına destek oluyor
YEREL HABERLER 8. güne girildi... Müslüme'yi bulmak için herkes ...
Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız ...
Mersin'de su taşkınlarının önlenmesi için ızgara temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de su taşkınlarının önlenmesi için ızgara ...
Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)
YEREL HABERLER Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (3)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (3)
Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her detayı inceliyor" Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme 7. günde de bulunamadı Termal kameralarla da taranan ve aramalar sırasında girilemeyen noktalara bugün AFAD ekipleri halatlarla iniş yaptı
YEREL HABERLER Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her ...
Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü
YEREL HABERLER Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)
Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği
Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı
Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı
Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda ...
Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını ...
Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesini mesken ediniyor Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi
YEREL HABERLER Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi ...
Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline eğitim verdi
YEREL HABERLER Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline ...
Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den büyük ilgi
YEREL HABERLER Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den ...
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler ...
‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turnuvanın şampiyonu Toros Kartalları oldu
YEREL HABERLER ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ ...
Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Mersin, “What To Mersin” portalı ile dünyaya açılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.