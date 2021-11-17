Müslüme sır oldu, jandarma 100'e yakın kişinin ifadesini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müslüme sır oldu, jandarma 100'e yakın kişinin ifadesini aldı

DHA

Müslüme sır oldu, jandarma 100'e yakın kişinin ifadesini aldı


Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi (3) arama çalışmalarında, 8'inci güne girildi. Ortaya atılan tüm iddiaları araştıran jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. 
Gülnar'da, 10 Kasım'da ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 8'inci günde de sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan ize rastlanılmazken, jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de örnek alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin, hayvan ayak izi olduğu saptandı.
DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ
Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik edildi. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor.
Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması ile 20 kilometrelik alanın havadan ve karadan taranmasına rağmen Müslüme'den iz bulunamaması, kaçırılma ihtimalini güçlendirdi.
YÖRÜKLERDEN AİLEYE DESTEK
Öte yandan bölgeye gelerek, acılı baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Yörük-Türkmen Vakfı Mersin Şube Başkan Yardımcı ve Taşeli Yörükleri Derneği Başkan Yardımcısı ve avukat Şerife Arıcı Yıldız, "Olayı hem bir sosyal dayanışma hem de bir hukukçu sorumluluğuyla takip ediyoruz. Müslüme hepimizin yavrusuydu, bu dağların kızıydı. Acısı, hepimizin yüreğini çöktü. İlk günden bugüne bekleyişimiz; artık heyecanın ötesinde, endişeye dönüştü. Müslüme'nin bulunması için bu çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.
Soruşturma savcı ile görüştüğünü açıklayan Şerife Arıcı Yıldız, "Buraya gelmeden önce Gülnar Adliyesi'nde soruşturma savcısı ile görüştük. Soruşturmanın seyri hakkında bilgi aldık. Savcımız sağ olsun, hukukun sınırlarını zorlayarak gerçeği ortaya çıkarmak için soruşturmayı çok boyutlu olarak derinlemesine sürdürdüğünü bize izah etti. Burada oldukça geniş bir ekiple yürütülen çok samimi bir çaba var ama artık biraz yorgunluk, keder ve üzüntü var. Buna rağmen dualarımız Müslüme için. Dileriz ona beklediğimiz gibi kavuşuruz, korktuğumuz başına gelmemiştir. Hiçbir çocuğun, ailenin bunu yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN
2021-11-17 11:11:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli Aşevi, her gün 350 kişinin evine yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Mezitli Aşevi, her gün 350 kişinin evine yemek ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi KOAH’a dikkat çekti Dr. Ufuk Bakmaz: “KOAH’ın bilinen en sık ve önemli nedeni kronik sigara kullanımıdır”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi KOAH’a dikkat çekti Dr. ...
Fen işleri ekipleri, Akdeniz’de her mahalleye giriyor
YEREL HABERLER Fen işleri ekipleri, Akdeniz’de her mahalleye giriyor
Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar kredi verecek
YEREL HABERLER Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar ...
23 yıldır günlük tutuyor Mersinli 4 çocuk babası İbrahim Ünver, Türkiye’de yaşanan gelişmeler dahil, yaşadığı ilçe ve güncel olaylara tanıklığını 8 bin 351 gündür günlüğünde tutuyor
YEREL HABERLER 23 yıldır günlük tutuyor Mersinli 4 çocuk babası ...
8. güne girildi... Müslüme'yi bulmak için herkes seferber Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra, belediyeler, gönüllüler başta olmak üzere yaklaşık 350 kişinin katılımıyla devam ediliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllü Müslüme'yi arama çalışmalarına destek oluyor
YEREL HABERLER 8. güne girildi... Müslüme'yi bulmak için herkes ...
Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus caddelerinde asfalt çalışmaları aralıksız ...
Mersin'de su taşkınlarının önlenmesi için ızgara temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de su taşkınlarının önlenmesi için ızgara ...
Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)
YEREL HABERLER Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (3)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (3)
Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her detayı inceliyor" Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme 7. günde de bulunamadı Termal kameralarla da taranan ve aramalar sırasında girilemeyen noktalara bugün AFAD ekipleri halatlarla iniş yaptı
YEREL HABERLER Vali Su: "Müslümeyi bulmak için arkadaşlarımız her ...
Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü
YEREL HABERLER Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula ...
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 7'nci gün (2)
Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği
Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, yerli buğday ekimine başladı
Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı
Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Nükleer Düzenleme Kurumu heyeti Rusya'da temaslarda ...
Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını ...
Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi odağı oldu Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin Tece Mahallesini mesken ediniyor Birçok ülke vatandaşının Tece’de ev sahibi olmak istediğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yakın tarihte satılacak 10 binin üzerinde konutun çok büyük bir bölümünü de yabancıların alacağını söyledi
YEREL HABERLER Mezitli’nin parlayan yıldızı Tece, yabancıların ilgi ...
Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline eğitim verdi
YEREL HABERLER Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline ...
Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den büyük ilgi
YEREL HABERLER Rosatom’un Global Atomic Quiz yarışmasına Türkiye’den ...
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler ...
‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turnuvanın şampiyonu Toros Kartalları oldu
YEREL HABERLER ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.