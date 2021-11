Mezitli Aşevi, her gün 350 kişinin evine yemek ulaştırıyor

İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü kuran Mezitli Belediyesi Aşevi, portakal ağaçlarının arasında bulunan modern ve hijyenik yapısı ile çok özel bir imkan sunuyor. Dileyen ihtiyaç sahibinin bahçe kısmında yemeğini yiyebildiği Aşevi, her gün 350 kişinin evine yemek ulaştırıyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Aşevi, Menderes Mahallesi Cevat Kutlu Caddesi üzerinde bulunan Hacı Muzaffer Doğaner Parkı içerisinde yapılan yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlamasının ardından çevrede oturan ihtiyaç sahipleri için de büyük kolaylıklar sağlamaya başladı.



Portakal ağaçlarının gölgesinde yemek yeme imkanı

Yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları ile modern ve hijyenik koşullara göre hazırlanan aşevinin içerisinde bulunduğu park da yeniden düzenlenerek vatandaşların piknik havasında yemek yiyebileceği bir yer oldu. Vatandaşlara ek bir ulaşım yükü getirmemek amacıyla evlerine kadar giderek yemek bırakan Aşevi çalışanları, portakal ağaçlarının gölgesinde yemeklerini yemek isteyen vatandaşlara da hizmet vermeye başladı.



“Vatandaşlarımızın ihtiyacını giderdiği zaman mutlu olmaları her şeyin üzerinde”

Gönüllü olarak 8 yıla yakın bir süredir aşevinde yönetici olarak hizmet veren emekli Kemal Eylen, “Eski yerimiz güzeldi, ancak yeni yerimiz çok daha güzel oldu. Halkımıza açık bahçemiz var. Yemek pişirilen bölümleri çok güzel oldu. Başkanımız Neşet Tarhan’a bize bu güzel imkanları sunduğu için tüm Mezitli’de yaşayan vatandaşlar adına çok teşekkür ederim. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gelip bizden yemek aldıkları zaman mutlu olmaları her şeyin üzerinde. Son derece kaliteli ve güzel yemekler yapıyoruz. Haftada en az 34 gün etli yemek yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız da büyük destek sağlıyor. Burayı hiçbir zaman boş bırakmayarak sürekli desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza da özel bir teşekkürde bulunmak istiyorum” dedi.



“Her gün 350 kişiye yemek dağıtımı yapılıyor”

Aşevi aracının her gün 10.0014.00 saatleri arasında yemek dağıttığı bilgisini veren Eylen, “Aşevimizin bir özelliği de yemekleri vatandaşımızın evlerine kadar götürmesi. Günlük 350 kişiye yemek dağıtımı yapılıyor. Farklı mahallelerde dileyenlerin evlerine bırakıyoruz, dileyenlere de belirledikleri bir noktadan almalarını sağlıyoruz. Buraya gelip bahçemizin güzel ortamında yemek yiyen vatandaşlarımız da var. Çok güzel ve nezih bahçemizin güzelliğinde yemeklerini yiyebiliyorlar” diye konuştu.



“İhtiyaç sahibi insanlarımızın en küçük rahatsızlık duymasına izin vermiyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı derlendirmede, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha iyi ve geniş imkanlarla hizmet sunabilmek için aşevini en son teknolojiyle inşa ettiklerini söyledi. Tarhan, “Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız örnek bir dayanışma sergilemektedir. Aşevimiz, belediyemizin sunduğu katkıların yanında iyiliksever Mezitlililerin de destekleriyle hazırlanan yemeği ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi insanlarımızın en küçük rahatsızlık duymasına izin vermiyor, yemeğini almak için başka mahallelerden yürüyerek ya da dolmuş ile gelmesinin önüne geçiyoruz. Öte yandan, dilerse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yemeklerini aşevimizin bahçesinde portakal, limon ağaçlarının gölgesinde de yiyebiliyor. Her mevsim güzel havanın olduğu Mezitli’de piknik havasında yemek yiyorlar" ifadelerini kullandı.

