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'Kamu görevlisiyim' diyerek dolandıran 12 şüpheli yakalandı

DHA

'Kamu görevlisiyim' diyerek dolandıran 12 şüpheli yakalandı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı. 
Mersin'de yaşayan A.D.A. (67), telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, 'hakkınızda soruşturma var' diyerek yardım edeceklerini söyleyen kişilerin yönlendirmesi ile bir miktar parayı B.R.M.'nin banka hesabına yatırdığını, bir kısmını da evine gelen ve polis zannettiği iki kişiye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası aldıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mersin, Adana, Gaziantep ve Tokat'ta yapılan eş zamanlı operasyonda M.P., B.R.M., F.B., A.Y., F.Y., E.D., İ.D., M.G., M.Z., C.K., Z.A., G.P. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
2 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.P. ve B.R.M. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ayrıca, 3 şüpheli savcılıktan, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, mağdur A.D.A.'nın evinden para ve ziynet eşyası alarak kaçan şüpheliler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-11-17 12:51:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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