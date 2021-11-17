Dr. Şimşek: "Mersin sağlık turizminde potansiyel bir kent"

Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, Mersin'in sağlık turizminde önünün açık bir kent olduğunu söyledi.

Mersin'in özellikle ağız ve diş sağlığı alanında Rusya, Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkelerinden insanların tercihi haline geldiğini belirten Şimşek, kentin bu çizgiyi koruyarak kendine yeni bir kimlik eklemesi gerektiğini kaydetti. Hastalarının yaklaşık yüzde 40'ını yurt dışından gelen insanların oluşturduğunu belirten Şimşek, "Mersin'in son yıllarda sağlık turizmi alanında birçok şehri geride bırakarak çığır açtığını düşünüyorum. Yurt dışından birçok insan ağız ve diş sağlığı tedavileri için akın akın Mersin'e gelmeye başladı. Mersin'in bu potansiyeli iyi değerlendirmesi gerekiyor. Sağlık turizmindeki bu havayı korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaların her zaman arkasında olacağız" dedi.

Şuanda yurt dışından tedavi için gelen hastaların tek yakındığı durumun Mersin'de bir havaalanı olmaması olduğunu söyleyen Şimşek, "2021 yılında yurt dışından binlerce hasta ağız ve diş tedavileri için Mersin'i tercih etti. Neredeyse bütün hastaların tek yakındıkları konu ise Mersin'de bir havalimanının olmamasıydı. Yapım süreci devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın kente kazandırılması ile birlikte bu sorun da ortadan kalkarak Mersin'in sağlık turizmi alanında Türkiye'nin bir numaralı ili olacağından hiç şüphem yok. Sağlıkta başarı ile anılmak Mersin gibi sürekli gelişmeye açık bir kente çok yakışacaktır. Yeter ki sağlık sektörü yatırımlarla desteklenmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

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