13. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonuna sayılı günler kaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 28 Kasım 2021’de gerçekleştireceği 13. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na sayılı günler kaldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, amatör spor kulüplerine destek töreninde, Mersinlileri Tarsus’ta yapılacak olan Yarı Maratona davet etti. Maratonun uzun süredir yapılamayan önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Seçer, “3 yıldır yapamadığımız Tarsus Yarı Maratonu’nu 28 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Bu da kentimize bir renk katacak. Pandeminin ardından bu tip etkinlikler halkımız tarafından da rağbet görüyor. Çünkü insanlar bu etkinliklere uzak kaldı. 28 Kasım’da 21 kilometre yarı maraton ve 5 kilometrelik halk koşusuna bütün yurttaşlarımızı şimdiden davet etmek istiyorum” dedi.

26 Kasım saat 14.00’e kadar kayıtların devam ettiği ve 2 kategoriden oluşan maratonda atletler 21 kilometrelik parkurda yarışacak. Vatandaşlar ise 5 kilometrelik halk koşusuna katılarak, maraton heyecanına ortak olabilecek. Tarsus Şehir Stadyumu yanından başlayacak maraton öncesi 27 Kasım’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yanında fuar düzenlenecek. Fuarda müzik ve dans gösterileri eşliğinde sporculara kit çantaları teslim edilecek. Vatandaşlara ise fuarda çeşitli ikramlar yapılacak.

Dereceye girecek 88 kişiye 250 TL’den 15 bin TL’ye kadar çeşitli tutarlarda para ödülleri verilecek. Maratonun web sitesi üzerinden başvuru formunu dolduran atletler, 50 TL katılım ücretiyle birlikte 26 Kasım’a kadar kayıtlarını da yapabilecek.

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