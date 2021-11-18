'Kariyer Mersin' projesi hayata geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, bir projeye daha imza atıyor. Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdam edilebilirliğine destek olunması amacıyla hayata geçirilecek 'Kariyer Mersin' projesi için ilk adımlarını atan Kariyer Merkezi, projenin paydaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

İş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere profesyonel rehberlik hizmeti sunan Kariyer Merkezi, Mersin’de benzer hizmetleri gerçekleştiren kurumları tek çatı altında buluşturarak, kariyer hizmetlerinin standartlarının arttırılmasını hedefliyor. Kariyer Merkezi, 'Kariyer Mersin' projesi kapsamında Kültür Parkta hizmete kazandırılan kafelerden 'Yöreden Kafe’de projenin paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, Denizkızı A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Tarsus Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Nazmiye Ülkü Pekkan, özel üniversitelerden temsilciler ile akademisyenler katıldı.

Özada, pandemi sürecinin getirdiği risklerin aksine fırsatlara odaklanarak iş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik yeni nesil teknolojilerle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Özada, Denizkızı Turizm A.Ş işletmelerinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj ve part time çalışma imkanı oluşturulacağını ifade ederek, “Bugüne kadar gerçekleşen projelerin sahanın ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdik ve Mersin’i geleceğe taşıyacak projeler sunduk. ‘Kariyer Mersin’ projesi, benzer görev ve hizmetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşları bir araya getirerek özellikle iş arayan, öğrenci ve işveren odaklı vizyon projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu geniş çaplı projenin alt etkinlik noktalarından biri de Mersin Büyükşehir Belediye iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. işletmelerinde İl Milli Eğitim ve üniversite öğrencilerinin staj ve part time çalışmalarına yönelik sürdürülebilir bir çalışma ortaya koymak. Bu çalışmalarla hem Mersin Büyükşehir Belediyemizin kapılarını öğrencilerimize açmış olacağız hem de öğrencilerin istihdama katılması yönünde istihdam becerileri kazanmasını sağlayacağız" dedi.

İlerleyen süreçte planlama toplantıları ve ihtiyaç analizleri gerçekleştirilerek ortak metin üzerinde bir iş birliği protokolü imzalanacağını ifade eden Özada, bu çerçevede süreci başlatmak istediklerini sözlerine ekledi.

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