Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kiremithane Mahallesinde uzun süredir kullanılmayan ve harabeye dönen iki katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik oluşturan ve kimi zaman da madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sosyal sorunlara neden olan metruk yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor. Akdeniz ilçe sınırlarında bugüne dek sahiplerince terk edilmiş yüzlerce metruk yapıyı yıkan fen işleri ekipleri, yasal süreci tamamlanan, Kiremithane Mahallesi 4417 Sokakta bulunan, zaman içinde harabeye dönmüş 2 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdi. Çevre güvenliği alınarak iş makinesi yardımıyla yapılan kontrollü yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve inşaat yıkıntı atığı da kamyonlara yüklenerek mahalleden çıkarıldı.



Harabe haldeki yapılar, çocuklar için büyük tehdit oluşturuyor

Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında, harabeye dönüşmüş böylesi metruk binaları veya çevresini oyun alanına çeviren küçük çocukları için büyük tehlikeler oluşturduğunu dile getirerek, yıkım çalışması dolayısıyla Akdeniz Belediyesine ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

Gerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı kontrol ve incelemelerde tespit ettiği, gerekse yapı sahiplerinin başvurusu veya mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan metruk yapıların yıkımına kesintisiz devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.