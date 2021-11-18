"Arda Boyları" balesi sanatseverle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 20.00’ de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 'Arda Boyları' balesini sahneleyecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç yapıyor. Dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu ise Erdoğan Şanal yapıyor. Repetitörlüğünü Mahmut Akyol, Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir’in yaptığı eserin konusu, birbirlerine sevdalı Halime ve Recep’ in sıcak aşk hikayesinde yaşanan olaylar sonucunda trajik bir öyküye dönüşmesi ve bir türkü olarak ölümsüzleşmesini anlatıyor.

Trakya Bölgesine ait türkülere MDOB Orkestrası yanı sıra ney, bağlama gibi yerel çalgılar eklenip çok sesli müzik ile halk müziği sentezlenerek sahneye taşınıyor.

Eserde başlıca rolleri, Tutku Barın Tümen (Halime ), Burak Serkan Cebeci (Recep), Selğan Çavdaroğlu (Anne), Ozan Demirbaş (İsmail), Seda Dereli (Fatma Kadın), Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu (Ağa), Pınar Humar (Zehra), Tugay Ak (Cemil), Nihan Çetin Aydın (MezzoSoprano), Tolga Ergen (Meczup) paylaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.