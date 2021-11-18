Geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitime entegrasyonu sağlanacak

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında yürütülen ortak çalışma ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve diğer yabancı uyrukluların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmek amacıyla Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu kanaat önderleri ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan başkanlığında yapılan toplantıya, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Kerimoğlu ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan çalışma yapılması, işgücü piyasasında yüksek talep alan işlerde geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimin arttırılmasına yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

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