Mersin'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı 

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada ise dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-11-18 13:07:09
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