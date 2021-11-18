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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak: "Akdeniz'de radikal ve devrimsel nitelikte işler yaptık"

İHA

Başkan Gültak: "Akdeniz'de radikal ve devrimsel nitelikte işler yaptık"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçenin ekonomin döndüğü bir liman bölgesi olmasına rağmen çok eski yapılardan oluştuğunu belirterek, “İlçemizin hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyordu. Biz göreve geldikten sonra Akdeniz'de radikal ve devrimsel nitelikte işler yaptık" diye konuştu.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak, kentsel dönüşümden sportif yatırımlara kadar ilçede gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan hizmet ve projelerini anlattı. Başkan Gültak, Akdeniz'de göreve geldikten sonra radikal ve devrimsel nitelikte işler yaptıklarını ifade ederek, "Bölgemiz ekonomin döndüğü bir liman bölgesi ama maalesef çok eski yapılardan oluşuyor. İlçemizin hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyordu. Mersin'de yıllardır kentsel dönüşüm konuşulur ve kağıt üstünde yazılıp çizilirdi. Ancak kimse bu işe girmiyordu, riskli olarak görüyorlardı, vatandaşla masaya oturmaktan kaçıyorlardı. Biz bu riski göze aldık, çünkü bu hayatta riski göze alanlar kazanıyor. Vatandaşımızla uzun konuşmalar sonucunda onları ikna ettik" dedi.

"Barış Mahallesinde yüzde 87 ile rekora imza attık"
İlçede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Gültak, "Çay Mahallesi'nde 3+1 ve 2+1 evlerimizden oluşan 20 blokluk, toplamda 415 konutluk proje bitti. Yakında teslim edeceğiz. Bir de yaklaşık 100 yıllık bir Barış Mahallemiz var. Burası da şehrin tam ortası ve kalbi diyebiliriz. Ancak maalesef ne sokağı ne caddesi vardı, evlerin miadı tamamen dolmuştu. Orada da inanılmaz bir rekora imza attık, yüzde 87 ile vatandaşımızla anlaşma sağladık. Burada da bize güvenin olduğu ortaya çıktı. Orada da çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tamamen binaları yıkıyoruz. Ocak ayından itibaren de TOKİ ile birlikte temellerini atacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok konuşuldu ama yapmak bize nasip oldu"
TOKİ projeleri ile yeni iş alanları, yeni daireler, yeni oturum ve park alanları olacağından ve Akdeniz'in nefes alacağından söz eden Başkan Gültak, "Bu mahallelerdeki yapıları yeniden dizayn etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm deyince bir apartmanı, bir sokağı düzenlemek akıllara geliyor. Oysa biz daha çok ada ve mahalle bazlı çalışıyoruz. Yaptığımız iş haliyle büyük ve farklı bir yöne gidiyor. Mersin'in ve Akdeniz'in kentsel ve yerinde dönüşüme acil ihtiyacı var. Bugüne kadar konuşuldu ama çok şükür yapmak ve uygulamak bize nasip oldu" diye konuştu.

"Yaklaşık 50 milyon TL'lik spor tesislerini Akdeniz'e kazandırdık"
Dünyanın en büyük sportif organizasyonlarından biri olan Akdeniz Oyunlarının 2013 yılında Mersin’de yapıldığını anımsatan Gültak, “Dönemin belediye başkanı maalesef 'yerim yok' diyerek Akdeniz Oyunlarında yapılan tesislerin çoğunu kabul etmemiş. Dolayısıyla Akdeniz ilçesi spor noktasında fakirlikle karşı karşıya kalmış. Gelir gelmez bununla ilgili projelerimiz de hazırdı. Spor Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerin sonunda yaklaşık 50 milyon TL'lik spor tesislerini Akdeniz'e kazandırdık" dedi.

"Bölgemiz daha önce uyuşturucu ve terörle anılıyordu"
Mersin'in en büyük merkez ilçesi olmasına rağmen Akdeniz'in ilk kez yarı olimpik havuzu olduğuna da vurgu yapan Gültak, "İlçemizde gençlik merkezleri oluyor. Şu anda FİFA standartlarında sahalarımız var. Amatör liglerin müsabakalarını gerçekleştireceğimiz 3 tane sahayı yeniden yaptık, çünkü bölgemiz daha önce uyuşturucu ve terörle anılıyordu. Gençleri ve kadınları uyuşturucu ve terörden uzak tutmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi de spor olduğu için birçok alanda bunları yaptık. Mersin'de ilk kez amatör kulüplere nakdi yardım yapan ilk belediyeyiz. Amatör kulüpleri desteklerken bir yandan da kendi bünyemizdeki futbol kulübümüzü, engelli basketbol takımımızı destekliyoruz. Sporla insanları kötü işlerden uzak tutuyoruz. Akdeniz’de bu konuda da çok ciddi gelişim sağladık" şeklinde konuştu.

"Kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz"
Akdeniz Belediyesi olarak kooperatifçiliğe büyük önem verdiklerini belirten Gültak, "Biz göreve gelir gelmez 2 adet kadın, 1 adet de engelli kooperatifi kurulmasını sağladık. Türkiye'de engelsiz eticaret yapan nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Engelli kardeşlerimiz imkanları dahilinde üretim yapıp burada satıyorlar. Biz onları destekliyoruz. Sadece kooperatif kurdurmakla kalmadık, aynı zamanda kadınlarımızın Sanayi Bakanlığımızdan hibe projeler almalarını sağladık. Geriye satışı ve pazarlaması kalıyordu. Biz belediye imkanları dahilinde Mersin'in merkezindeki bazı alanları hem engelli hem de kadın kooperatiflerimizin kullanımına açtık. Günlük 10 bin kişinin geçtiği caddede kadın ve engellilerimiz ürettiklerini aynı zamanda pazarla buluşturuyorlar. Aradaki aracıları da kaldırmış olduk. Evlerinde veya iş yerlerinde ürettiklerini burada direkt hayata sunuyorlar" diye konuştu.

"Akdeniz sükunetin olduğu sevgi dolu bir ilçedir"
Devam eden TOKİ projelerini kısa sürede bitireceklerini söyleyen Gültak, önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeleri de anlattı. Gültak, "Kentimizin popüler yerlerinden Çamlıbel'i, Ulaştırma Bakanlığımız kanalı ile su sporlarının yapılacağı, gençlerin kullanacağı bir merkez haline getireceğiz. Yakında bununla ilgili bir çalışma var. Ayrıca bizim daha önce hizmet binası olarak kullandığımız binamız vardı. Çok kötü bir haldeydi. Yıkılıp, gençlerin kullanacağı bir merkez haline getireceğimiz projemiz de mevcut. Akdeniz'deki o kötü anıları silerek hep beraber hareket ediyoruz. Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyordu; ‘bunu sonlandırmaya geliyoruz’ demiştik. Şu anda Akdeniz sükunetin olduğu, ekonominin yürüdüğü, barış, kardeşlik, sevgi ve muhabbetle dolu dolu olan bir ilçedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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