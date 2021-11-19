Toros Üniversitesi'nde patent eğitimi

Toros Üniversitesi’nde SmartLab İleri Teknolojileri Uygulama Ofisi ve Tercih Patent tarafından ’Bir Fikrim Var’’ konulu patent eğitimi düzenlendi.

Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Tercih Patent A.Ş. Eğitmeni Mahmut Kasap, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. SmartLab’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Anıl Kuş, "Hayalimdeki projeyi hayata geçirmek, büyük çaplı yarışmalara katılmak, iş hayatına atılmadan önce büyük firmalarda staj imkanı bulabilmek ve mezuniyet sonrası kariyerine güzel bir adım atmak isteyen herkesi SmartLab takımlarına davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından patent eğitimi veren eğitmen Mahmut Kasap, "Kelime olarak patent herkes tarafından anlaşılabilir, herkese açık, aşikar anlamları taşımaktadır. Yasal olarak teknik bir sorunun, yeni teknik bir çözümünün kamu ile paylaşılmasına karşılık kamu tarafından sınırlı süre için verilen temel haktır. Sınırlı bir süre ve yer için patent sahibine 3. kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını ve ya ithal edilmesini engellemek amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Bu hakkın kullanımının başvuru sahibine ait olduğunu gösteren belgeye patent belgesi denir" dedi.

Patentlenebilirlik kriterleri ve patent verilemeyecek buluşlar konusunda da bilgi veren Kasap, "Yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve buluş basamağı aşamaları patent için gerekli kriterlerdir. Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler zihni faaliyetler, iş faaliyetleri ve ya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yapıtlar ve bilgisayar yazılımları patentlenemez" diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz ise "Kalıplaşmış bir söz olan 'başımıza icat çıkarma' sözüne kulak asmadan siz değerli öğrencilerimizi başımıza icat çıkarmaya, proje üretmeye davet ediyorum. Bu konuda SmartLab ile birlikte sizlere daima destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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