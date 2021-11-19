Kayıp Müslüme´nin 10'uncu günde cansız bedeni bulundu (2) 

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7 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin 10 gündür kayıp olarak aranan kızları Müslüme'nin (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-11-19 12:39:01



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