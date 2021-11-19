Müslüme'nin cansız bedeni 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu

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Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 78 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

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