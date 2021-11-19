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Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu

İHA

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar'da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 78 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Müslüme'nin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastaneye götürülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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