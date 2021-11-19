Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (4)- Yeniden



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal´dan 10 gün sonra acı haber geldi. Küçük Müslüme´nin, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafede Karaağaç mevkisinde çalılıklar arasında cansız bedeni bulundu. Jandarma, Müslüme Yağal´ın annesi Selvi ve anneannesi Müslüme´nin de aralarında bulunduğu bazı yakınlarını ifadeleri alınmak için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

TÜM İDDİALAR MERCEK ALTINA ALINDI

Müslüme Yağal´ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin hayvan ayak izi olduğu tespit edildi.

DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

ANNE ACI HABERİ ÇADIRDA ALDI

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde bugün Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Kızının acı haberini çadırda alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürülecek.

'CİĞERLERİMİZE OTURDU'

Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o kadar uzağa gitmiş olabileceğine anlam veremediklerini söyledi. Yağal, "Müslüme'nin oraya gidebileceğinden hiç umudum yok. Bilemeyeceğim. Nasıl kaybolduğunu bilemedik. Oraya kadar yürüyeceğinden hiç umudumuz yok. Uzak mı yakın mı, bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

KOMANDOLAR YOLU KAPATTI

Bu arada Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı.

Jandarma ekipleri anne Selvi ve anneanne Müslüme´nin de aralarında bulunduğu bazı yakınlarını ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-11-19 14:43:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.