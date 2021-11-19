Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (5)

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BABASININ DA İFADESİ ALINACAK

Müslüme Yağal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Müslüme'nin cenazesinin buradaki işlemlerin ardından da otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderileceği bildirildi.

Bu arada, Müslüme Yağal´ın babası Mehmet Yağal da ifadesinin alınması için Gülnar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2021-11-19 15:27:36



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