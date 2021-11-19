Akdeniz Belediyesinden Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri

Akdeniz Belediyesi tarafından, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara sahip oldukları haklar ile mahremiyet eğitimi verildi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da gün dolayısıyla yaptığı açıklamayla Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Karaduvar ve Kazanlı Mahalle Evlerinde etkinlikler düzenlendi. Uzman Psikolog Gülnihal Bilim, çocuklara kendilerini nasıl ve neden korumaları gerektiğini öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyan ‘mahremiyet eğitimi’ ile ‘çocuk hakları’ konularında bilgilendirme yaptı. “Ben Çocuğum, Haklarımla Varım” sloganıyla düzenlenen ve annelerin de katıldığı buluşmada ise çocuklar resim ve boyama yaptı, haklarına ilişkin şiir ve yazılar okudu. Çocuklar, kendi resimlerden oluşan bir sergiyi de beğeniye sundu.



“Çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmalıyız”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuklara özel önem verdiklerini belirterek, çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanmaları, sokağın risklerinden uzaklaşarak kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere katılımlarını arttırmak amacıyla proje ve kampanyalar ürettiklerini, ayrıca aile içi psikolojik destek sunduklarını kaydetti. Gültak, “Dezavantajlı durumdaki çocuklarımız için ücretsiz yaz kampları düzenliyor, sanatsal ve sportif etkinliklerle yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Yine belediyemiz spor kulübü bünyesine kattığımız yüzlerce çocuğumuzu da yetiştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız güldükçe, dünya çok daha güzel ve yaşanılası bir yer haline gelecek. Çocuklarımıza, güzel bir dünya, aydınlık gelecek, temiz ve sağlıklı çevre ve kent sağlamak ve onlara teslim etmek zorundayız. Bu dünyanın bizim değil, çocuklarımızın bizlere emaneti olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Dünya üzerindeki her bir çocuğun sağlıklı ve mutlu yaşam, barınma ve eğitim hakkına eşit sahip olmasını diliyorum. Çocukların hep gülümsediği bir dünya umuduyla gülüşleriyle dünyamızı güzelleştiren, en kıymetli varlığımız çocuklarımızın ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kutlu olsun” dedi.

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