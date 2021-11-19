Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (6)

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CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Müslüme Yağal'ın cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Burada yapılacak otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesinin memleketi Karaman'da toprağa verileceği bildirildi.

Bu arada, Müslüme'nin babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal´ın da aralarında bulunduğu yakınlarının ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2021-11-19 18:05:46



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