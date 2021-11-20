Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kadın temizlik personelinden memnun

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadın temizlik personelleri, vatandaşlardan da esnaftan da takdir topluyor. O çalışanlardan biri de 2,5 yıldır Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ebru Çetin. Çalışma bölgesini evi gibi temizleyen Çetin, güler yüzü, sempatik tavırları ile de bölge sakinlerinin ve esnafın sempatisini kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinin Hamzabeyli Mahallesinde yaşayan 43 yaşındaki Ebru Çetin, işini aşkla yapan örnek personelden yalnızca biri. Çetin’in mıntıkası ise merkez Akdeniz ilçesinde Zeytinlibahçe Caddesi ve Ziyaret Sokağı. Mesaisi sabah saat 07.00’de başlamasına rağmen saat 06.00’da iş başı yapan Çetin, sorumluluğunda bulunan cadde ve sokakları evi gibi temizleyerek pırıl pırıl yapıyor. Ebru Çetin’in işine olan bağlılığı bölge halkı ve esnafın takdirini topluyor.



“Sokakları kendi evim gibi temizliyorum”

İşini severek yaptığını söyleyen ve “Saat 06.00’da buradayım. Normalde 07.00’de başlıyoruz. Gelir gelmez eşyalarımı hazırlıyorum, kıyafetlerimi düzeltiyorum” diyen Ebru Çetin, “Ben işe başladığımdan beri herkese ‘merhaba’, ‘günaydın’ derim. Kendimi bildim bileli hep böyleyim. Sokakları kendi evim gibi temizliyorum. Ben 2,5 yıldır buradayım. Buradakileri ailem gibi görüyorum” diye konuştu.



“Başkanımız biz kadınları işe aldı. Ekmeğimizi kazanıyoruz”

Esnafın da kendisine saygı duyduğunu ve yerlere çöp atmadığını ifade eden Çetin, “Çok saygılılar, yerlere çöp attıklarında, ‘kusura bakma ablacığım, bir daha yapmayız’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Çetin, kendisine iş imkanı sağlayan Başkan Vahap Seçer’e de teşekkür ederek, “Allah razı olsun ondan. Bizi işe aldı, kadınlarımızı. Ekmeğimizi kazanıyoruz” dedi.



“Temiz bir çevre için elinden geleni yapıyor”

Çetin’in temizlik yaptığı hatta minibüs şoförlüğü yapan bir vatandaş da “Ebru Hanımdan memnunuz. Sokağımızı güzel temizliyor. Maşallah çalışkan bir bayan. Sabah 6’da geliyorum. Devamlı yollarda görüyorum hanımefendiyi. Hiç oturduğunu görmedim daha. Güler yüzlü, esnafla diyaloğu güzel” derken, bir diğer esnaf ise “Allah razı olsun, işinde gücünde. Temiz bir çevre için elinden geleni yapıyor” diye konuştu.

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