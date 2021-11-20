Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (2)

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ABLASI VE DAYISI, CENAZESİNİ ALDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal (3), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Gülnar Devlet Hastanesi'nden, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı. Müslüme'nin cenazesi, toprağa verileceği memleketleri Karaman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANCan ÇELİK-Soner AYDIN-Eser PAZARBAŞI

2021-11-20 11:28:47



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