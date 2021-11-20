Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nun müdür yardımcısı Osman Kendirli (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 yıllık eğitimci Osman Kendirli, 3 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kendirli, dün yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Osman Kendirli'nin cenazesi, ilçedeki Yanıkkışla Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-11-20 11:32:29



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