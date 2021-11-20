Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (3)



MÜSLÜME'NİN ABLASI: BÖYLE BİR SON BEKLEMİYORDUK

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ablası Nurcan Özcan, kardeşinin cenazesini teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Özcan, "Allah kimsenin başına vermesin. Hiç baştan beri böyle bir sonuç beklemiyordum. Hiç kimsenin aklına gelmez. Evden 7 kilometre uzaklıkta 3 yaşında çocuk, kimin aklına gelirdi? Tarif edildiğine göre oraya gidemez. Hiçbir şey bilmiyorum, şüphem yok, kimsenin günahını almak istemiyorum. Ailem Jandarma İlçe Komutanlığı'nda, hiçbir bilgi verilmedi. Biz de çok istedik katılmalarını. Son kez görsünler, diye ben de istedim ama nasip değilmiş olmadı, göremediler. Ailemle görüşemedik. Hiç böyle bir son beklemiyorduk. Hüzün değil de ben sevinci bekliyordum, olmadı. Allah ömrünü bu kadar vermiş. Allah sevdiğini daha çabuk yanına alırmış, onun ömrünü de bu kadar vermiş. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANCan ÇELİK-Soner AYDIN-Eser PAZARBAŞI

2021-11-20 11:52:14



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