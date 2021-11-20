Çocuklar, kendilerine özel festivalle doyasıya eğlendi Mersin Erdemli'de belediye tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilecek olan "1. Akdeniz Çocuk Festivali" renkli görüntülere sahne olurken çocuklar da doyasıya eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar, kendilerine özel festivalle doyasıya eğlendi Mersin Erdemli'de belediye tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilecek olan "1. Akdeniz Çocuk Festivali" renkli görüntülere sahne olurken çocuklar da doyasıya eğlendi

İHA

Çocuklar, kendilerine özel festivalle doyasıya eğlendi Mersin Erdemli'de belediye tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilecek olan "1. Akdeniz Çocuk Festivali" renkli görüntülere sahne olurken çocuklar da doyasıya eğlendi

Mersin Erdemli'de belediye tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilecek olan "1. Akdeniz Çocuk Festivali" renkli görüntülere sahne oldu, çocuklar doyasıya eğlendi.
Erdemli Belediyesi tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen Akdeniz Çocuk Festivali'nin ilki gerçekleştirildi. Erdemli Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki festivalin açılışı belediye bando takımının eşliğinde gerçekleştirildi. Ardından İzmir, Van, Trabzon ve Mersin Halk oyunları ile illüzyon gösterisi sahne de yerini aldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kaymakam Avni Kula ve çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde çocuklar yüzlerini boyattı, çeşitli geleneksel oyunlar oynadı. Çocukların doyasıya eğlenme fırsatı bulduğu festivalde çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Ayrıca çocuklar meydanda polis ve jandarma araçlarını gezip motosikletlerine de bindi.
Kendilerine özel hazırlanan festivalde çok güzel vakit geçirdiklerini aktaran çocuklar, hem eğlendiklerini hem de farklı bölgelerin halk oyunlarını izlemenin keyfini çıkardıklarını söyledi.

"Geleneksel hale getireceğiz"
Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlediğimiz şenliğimizin birincisini burada icra ediyoruz. Tabi burada en güzel örnek, çocuklarımızın bir araya gelmesi. Milletimizin kültürel zenginliğini en güzel şekilde yansıtmamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız, bana göre bütün değerlerin önünde. Karadeniz'in kültürünü, Akdeniz'in kültürüyle birleştirmemiz, Ege'nin ve diğer yörelerimizin diğer bölgelerimizin kültürlerini burada sergilememiz, Erdemli'miz için bir zenginlik oldu. Kültürel zenginliğimizi ne kadar çok olduğunu ne kadar önemli olduğunu en güzel şekilde burada, uygulamaya geçirmiş olduk. Şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Bu da bize gösteriyor ki Karadeniz'den Akdeniz'den Ege'den ülkemizin diğer coğrafyasından gelen çocuklarımızın bir araya gelmesi o zenginliğimizin burada icra edilmesi gerçekten çok önemli bir mihenk taşı olacak. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu kaynaşma aynı zamanda çocuklarımızın ömrü boyunca bu zenginliği ve bu kültürü İnşallah en güzel şekilde yansıtacaklar. Akdenizli çocuğumuz Erdemlili bir çocuğumuzun Ege'de arkadaşı olacak, Karadeniz'de arkadaşı olacak güzel bir kaynaşma örneği olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müslüme, ülkeyi yasa boğdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu/ Ek fotoğraflar
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (3)
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (3)
Müslüme'nin cenazesi Karaman'a gönderildi Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduğu çadırdan 7-8 kilometre mesafede ormanlık alanda cesedi bulunan 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cenazesi, Karaman'da defnedilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi Abla Nurcan Özcan: "Hiç kimsenin aklına gelmez, 2 yaşındaki bir çocuğun evden 7 kilometre uzağa gitmesi"
YEREL HABERLER Müslüme'nin cenazesi Karaman'a gönderildi Mersin'in ...
Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (2)
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (2)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilçelerde de sahnede
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ...
Küçük Müslüme'nin cenazesi Karaman'da defnedilecek
YEREL HABERLER Küçük Müslüme'nin cenazesi Karaman'da defnedilecek
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu
Özel çocuklar piknikte doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar piknikte doyasıya eğlendi
Tarsus Kültür Park içerisindeki 3 tuvalete çirkin saldırı
YEREL HABERLER Tarsus Kültür Park içerisindeki 3 tuvalete çirkin ...
Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kadın temizlik personelinden memnun
YEREL HABERLER Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kadın temizlik ...
Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (7)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu ...
Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi
YEREL HABERLER Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi
Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (6)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu ...
2,5 yaşındaki Müslüme'nin cenazesi Mersin'e gönderildi
YEREL HABERLER 2,5 yaşındaki Müslüme'nin cenazesi Mersin'e ...
(Görüntülü) KAYIP MÜSLÜME?NİN 10 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU (5)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYIP MÜSLÜME?NİN 10 GÜN SONRA CANSIZ ...
Akdeniz Belediyesinden Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden Dünya Çocuk Hakları Günü ...
Müslüme'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı
YEREL HABERLER Müslüme'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı
Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (5)
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu ...
Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri alacak Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisinde, greyder, tır, tanker ve ağır vasıta ehliyet sahibi elemanlara şiddetle ihtiyaç olduğunu belirterek, ağır vasıta şoförlerinin Kariyer Merkezine başvuru yapmalarını istedi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ağır vasıta şoförleri ...
Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu
YEREL HABERLER Müslüme'nin cansız bedeni bu tepede bulundu
Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu (4)- Yeniden
YEREL HABERLER Kayıp Müslüme´nin 10 gün sonra cansız bedeni bulundu ...
Başkan Ünüvar: "İpuçları mutlaka var. Devletimiz bu olayı aydınlatacaktır" Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, bir ümitle çalışan ekiplerin Müslüme'nin cansız bedeniyle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradığını ve yasa boğulduğunu söyledi
YEREL HABERLER Başkan Ünüvar: "İpuçları mutlaka var. Devletimiz bu ...
Müslüme'nin ailesi jandarma karakoluna götürüldü Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, çadırdan 7-8 kilometre uzakta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü
YEREL HABERLER Müslüme'nin ailesi jandarma karakoluna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.