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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçla çarptığı 2 kadın metrelerce havalandı

İHA

Araçla çarptığı 2 kadın metrelerce havalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi arabayla çarptığı 2 kadın metrelerce havalanıp yere düştü. Çarpmanı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D.'nin (21) zikzak yaparak kullandığı aracı, yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ve Hamiyet Sayan’a çarptı. Çarpma ile birlikte metrelerce havalanan kadınlar yere sert şekilde düştü. Ağır yaralanan 2 kadın, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda olan 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Araç sürücüsü D.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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