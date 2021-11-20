Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada  

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 kadın, metrelerce havalanıp, yere düştü. Kadınların ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. D.D. (21), zikzak yaparak kullandığı otomobille yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ile Hamiyet Sayan´a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanan kadınlar, yere düştü. Kazada ağır yaralanan 2 kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan 2 kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıyan sürücü D.D., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-11-20 16:41:02
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