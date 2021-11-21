Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu başladı Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği yarı maratona 9 ülkeden 38 yabancı profesyonel sporcu katıldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin düzenlediği ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’ başladı. Koşuya 9 farklı ülkeden 38 yabancı profesyonel sporcu katıldı.

Toroslar Belediyesinin bu yıl ilk kez 'Toroslar’a Koş' sloganıyla düzenlediği 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu' başladı. Yerli ve yabancı binlerce sporcunun buluşacağı koşular, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maraton, 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu, 300 metre özel sporcular ve 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek. 4 binin üzerinde kişinin kayıt yaptırdığı koşulara, 9 ülkeden 38 yabancı sporcu katıldı.

Koşular öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bugün ilk defa Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Çok farklı kategorilerde koşular olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yarı maraton, 10 kilometre, 3 kilometre halk koşusu, 300 metre özel sporcu ve 100 metre çocuk koşumuz var. Kayıtlar son derece güzel. Dünyanın her yerinden sporcularımızın katılımı oldu. Buda bizi son derece memnun ve mutlu etti. Burada tabii ki bu etkinliğimizin çok farklı boyutları var. Pandemi döneminde hareketsiz kaldık, evden çıkamadık, spor yapamadık, hareket edemedik. Bunu gidermek, bunun psikolojik ve sosyolojik sonuçlarını ortadan kaldırmak, gençlerimizi, çocuklarımızı, her yaştan vatandaşımızı spora, koşuya yönlendirme noktasında büyük faydaları var. Yine kentimizin tanıtımı açısından büyük faydası var. Toroslar sporun merkezi. Çok farklı dallarda spor etkinliklerimiz var. Daha önce bocce dünya şampiyonasını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok farklı dallarda spor etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Maratona katılan sporcu sayısıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Yaklaşık tüm kategorilerde 4 binin üzerinde sporcu başvurdu. Ancak kayıt yaptırmayıp, katılan vatandaşlarımız da var. Özellikle halk koşusu açısından. Profesyonel anlamda 450 civarında sporcu katıldı. Bunun 40 civarı değişik ülkelerden katılan sporcular. Toroslarda bugün bahardan bir gün yaşanıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi, katılımı son derece iyi. Herkesin coşku duyduğu bir etkinlik yaşıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Koşuya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz'ın startıyla yarı maraton koşusu başladı.

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