Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu' sona ererken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

'Toroslar'a koş' sloganıyla gerçekleştirilen ve 4 binin üzerinde katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcunun katıldığı maraton, 5 kategoride yapıldı.

21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu, özel sporcular için 300 metre ve çocuklar için 100 metre olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 3 kilometrelik halk koşusuna katıldı.

Koşu sonrası Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi. Kategorilerinde derece alan sporcular ise şöyle:

"21 kilometre yarı maraton erkekler; 1. Philip Kiprono Tarus, 2. Bernard Sang, 3. Getaye Gelaw. 21 kilometre yarı maraton kadınlar; 1. Pauline Esikon, 2. Pascalia Chepkogie, 3. Monica Cheruto. 10 kilometre erkekler; 1. Fetene Alemu, 2. Ayetullah Aslanhan, 3. Tefera Geleta Ararsa. 10 kilometre kadınlar; 1. İnci Kalkan, 2. Berfin Barışer, 3. Nursel Karataş. Özel sporcular 300 metre erkekler; 1. Cemal Çoban, 2. Mehmet Deniz, 3. Mevlüt Ekmez. Özel sporcular 300 metre kadınlar; 1. Aslı Demirci, 2. Pınar Yedigöz, 3. Ayşe Kafes."

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