Sin: "Yaş meyve sebze ihracatında demir yolundan daha fazla yararlanmalıyız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sin: "Yaş meyve sebze ihracatında demir yolundan daha fazla yararlanmalıyız"

İHA

Sin: "Yaş meyve sebze ihracatında demir yolundan daha fazla yararlanmalıyız"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hedeflere ulaşılabilmesi için Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştiren Çukurova illerinde demiryolu altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Nejdat Sin, navlun maliyetlerinin katlanarak arttığı süreçte demir yolununun daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek, "Çin’den başlayıp Londra’ya kadar giden Demir İpek Yolu’nu fırsata çevirmemiz gerekiyor. Demir yolu ağımıza iklimlendirilmiş terminaller kazandırmalıyız. Bunu başardığımızda frigorifik konteynerler ile Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdan Çin, Türki Cumhuriyetler ve Güney Asya pazarlarına daha uygun maliyetlerle ve hızlı şekilde yaş meyve sebze ihraç edebileceğiz” dedi.

"Uzak ülkelerle zirai karantina anlaşmalarını sonuçlandırmalıyız"
Pandemi sürecinde küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle navlun fiyatlarında 10 katına varan fiyat artışları olduğunu söyleyen Sin, "Dünya genelinde navlun fiyatlarında 2023 yılından önce bir dengelenme öngörülmüyor. Oluşan piyasa koşullarında ihracat pazarlarımızı çeşitlendirebilmemiz için alternatif taşımacılıkta demiryolu en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak yaş meyve sebze ihracatımızda demiryolundan daha fazla yararlanmamız için Mersin, Adana ve Hatay illerimizde iklimlendirilmiş terminallere ihtiyaç var. Bu konuda Hükümetimizin ilgi ve desteğini bekliyoruz” diye konuştu.
Başkan Sin, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın menzilini artırmak ve Türkiye’ye coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelere yönelik Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında zirai karantina anlaşmalarının da ivedilikli hayata geçirilmesi konusunda diplomasi trafiğinin hızlandırılmasını talep edip, narenciye ürün grubunda, özellikle mandalina ihracatında Çin, Uzak Doğu, Güney Kore ve ABD’nin sektörün hedef pazarları olduğunu belirtti.

Ekim ayında sektör ihracatımız yüzde 11 artışla 292,3 milyon dolar
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını da değerlendiren Başkan Sin, sektörün ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 292,3 milyon dolar dış satım değerine ulaştığını belirtti. Başkan Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak aynı dönemde 135 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ve sektör ihracatına yüzde 46 oranında destek verdiklerini dile getirdi. Türk yaş meyve sebze sektörü olarak 566 bin 766 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Sin, “Ekim ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında yüzde 32 artış ve 57,2 milyon dolar değer ile mandalina geldi. Bunu yüzde 63 artış ve 55,6 milyon dolar değer ile üzüm ve yüzde 27 azalış ve 39,3 milyon dolar değer ile limon takip etti. Ekim ayında ihracat hacminde en yüksek artışları kestane, şeftali, hurma, incir ve üzüm ihracatında elde ettik” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatımızın yarısı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine
Sektör ihracatını ülkelere göre büyüteç altına alan Başkan Sin, şunları söyledi:
“Ekim ayında yaş meyve sebze ihracatımızda ana pazarlarımızın başında yüzde 48 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu geldi. Yüzde 24 pay ile Avrupa Birliği ülkeleri ikinci, yüzde 17 pay ile Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 41 artış ve 108,8 milyon dolar değer ile Rusya birinci, yüzde 34 artış ve 20,4 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, yüzde 32 azalış ve 18,8 milyon dolar değer ile Irak ilk üçü oluşturdu. Ekim ayında ihracatımızda en yüksek artışları yakaladığımız ülkeler Beyaz Rusya, Dubai, Rusya, İsveç ve Ukrayna oldu.”
Başkan Sin, OcakEkim dönemindeki sektör ihracatının yüzde 18 artışla 2 milyar 306 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'in potansiyeli 'What To Mersin' projesi ile tanıtılacak
YEREL HABERLER Mersin'in potansiyeli 'What To Mersin' projesi ile ...
5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda ödüller sahibini buldu
YEREL HABERLER 5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda ...
Müslüme´nin aile bireylerinin sorgusu sürüyor (2)
YEREL HABERLER Müslüme´nin aile bireylerinin sorgusu sürüyor (2)
Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi
YEREL HABERLER Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi
Libya'dan Türkiye'ye getirilen Halil Gözel'in kızı mutluluğunu paylaştı Meltem Gözel Demir: "Bu güzel sonucu almamızı sağlayan herkese minnettarız"
YEREL HABERLER Libya'dan Türkiye'ye getirilen Halil Gözel'in kızı ...
Müslüme´nin aile bireylerinin sorgusu sürüyor
YEREL HABERLER Müslüme´nin aile bireylerinin sorgusu sürüyor
Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve ...
Seçer: "Esnaf ve sanatkar ekonominin lokomotifi" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, S.S Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin istişare toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Seçer: "Esnaf ve sanatkar ekonominin ...
Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu başladı Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği yarı maratona 9 ülkeden 38 yabancı profesyonel sporcu katıldı
YEREL HABERLER Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu başladı Toroslar ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem fidanı desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badem ...
Başkan Seçer, 'Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 'Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını ...
Mersin 6. Kitap Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Mersin 6. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)
YEREL HABERLER Müslüme ülkeyi yasa boğdu (4)
Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada  
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması ...
Araçla çarptığı 2 kadın metrelerce havalandı
YEREL HABERLER Araçla çarptığı 2 kadın metrelerce havalandı
Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu sürüyor
YEREL HABERLER Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 ...
Çocuklar, kendilerine özel festivalle doyasıya eğlendi Mersin Erdemli'de belediye tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilecek olan "1. Akdeniz Çocuk Festivali" renkli görüntülere sahne olurken çocuklar da doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar, kendilerine özel festivalle doyasıya ...
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu/ Ek fotoğraflar
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (3)
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (3)
Müslüme'nin cenazesi Karaman'a gönderildi Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduğu çadırdan 7-8 kilometre mesafede ormanlık alanda cesedi bulunan 2.5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cenazesi, Karaman'da defnedilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi Abla Nurcan Özcan: "Hiç kimsenin aklına gelmez, 2 yaşındaki bir çocuğun evden 7 kilometre uzağa gitmesi"
YEREL HABERLER Müslüme'nin cenazesi Karaman'a gönderildi Mersin'in ...
Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Okulun müdür yardımcısı, koronavirüsten öldü
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (2)
YEREL HABERLER Müslüme, ülkeyi yasa boğdu (2)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilçelerde de sahnede
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.