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Başkan Gültak: "Akdeniz, kentsel dönüşümün en çok ihtiyaç duyulduğu ilçedir" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kentsel dönüşüm demek güvenlik ve sağlık demektir”

İHA

Başkan Gültak: "Akdeniz, kentsel dönüşümün en çok ihtiyaç duyulduğu ilçedir" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kentsel dönüşüm demek güvenlik ve sağlık demektir”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların derme çatma ve yalıtımı olmayan evlerde oturduğuna, altyapı sıkıntısının olduğu mahallelerde yaşadığına dikkat çekerek, “Çocuğunuzu oynatacağınız bir park, rahat nefes alabileceğiniz bir yeşil alan yok. Böyle bir yerde yaşamaktan kim mutlu olur? Kentsel dönüşümün en çok ihtiyaç duyulduğu ilçeyiz" dedi.
Gültak, katıldığı bir televizyon programında ilçeye dair önemli projelere imza attıklarının altını çizerek, gerçekleşen ve hayata geçmesi planlanan hizmetleri anlattı. Başkan Gültak, Akdeniz’de Hristiyan, Yörük, Alevi, Arap, Kürt ve Türklerin bir arada yaşadığına değinerek, “Birçok din, mezhep ve ırk farklılıkları olan bir ilçeyiz. Bu insanların tamamı bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.
“Akdeniz’de ayrımcılığa yer yoktur”
Akdeniz’in, Mersin’in kalbi olduğuna işaret eden Gültak, “İlçemiz limanın, serbest bölgenin aslında bütün ticaretin döndüğü yerdir. Belki gece nüfusu 270 bin olabilir ama gündüz nüfusu 800 bini geçer. Ticareti herkes bizde yapar, diğer ilçelerde yaşarlar” diye konuştu. Akdeniz’de ayrımcılığa yer olmadığına değinen Gültak, “Alevi kardeşlerimizin kutsal mekanlarına, Kürt, Yörük, Arap kardeşlerimizin tüm mahallelerine hizmetler götürüyoruz. Bu hizmetleri götürürken de kimseyi ayrıştırmıyoruz. Çünkü ben Mersinliyim. Şehrin kodlarını iyi biliyorum. Akdeniz geçmişte uyuşturucu ve terörle anılan bir ilçeydi. Şimdi tam tersi barış ve muhabbetle anılıyor. Bunun tek bir formülü var. Güler yüzlü ve pozitif olmak. İnsanlarla doğru iletişimi kurduğunuz zaman sizi dinliyorlar” şeklinde konuştu.
“Tüm ilçeyi yeniden yapılandırmak niyetiyle yola çıktık”
Akdeniz’in şehrin en eski ilçesi olduğuna vurgu yapan Gültak, şöyle devam etti; “Dolayısıyla kentsel dönüşümün en çok ihtiyaç duyulduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Yeşil alan ve parklar açısından en fakir ilçelerden bir tanesiyiz. Kentsel dönüşüm diyerek şehri ve mahalleleri yani tüm ilçeyi yeniden yapılandırmak niyetiyle yola çıktık. Örneğin Barış Mahallesi’nde çalışmalara başladık. Oradaki beton ve demirler erimiş. Her an depremle karşı karşıya kalabiliriz. Bu sebepten bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini düşünmek dahi istemiyorum. Ben bunun vicdani sorumluluğunu yaşayamam. İkinci katlara suların çıkmadığı, altyapısının olmadığı mahallelerden söz ediyoruz. Biz vatandaşlarımıza gidip ‘Bakın böyle bir hayat var ve siz de buna layıksınız’ dedik. Kentsel dönüşüm bu yüzden çok önemli.”
“Kentsel dönüşüm demek güvenlik ve sağlık demektir”
Uzun yıllardır Mersin’de kentsel dönüşümün konuşulduğunu kaydeden Gültak, “Herkes dönüşümü dile getirir. Projeler yapılır ama icraat olmaz. Biz hayata geçirdik ve ilkleri yaptık diyebiliriz. Kentsel dönüşüm demek güvenlik ve sağlık demektir. Vatandaşlarımız derme çatma evlerde oturuyor. Yalıtımı olmayan bir evde elektrik ve diğer yakıtları düşünün. Kentsel dönüşüm ile beraber bunlar da olumlu anlamda etkilenecektir. Çocuğunuzu oynatacağınız bir park yok. Rahat nefes alabileceğiniz bir yeşil alan yok. Böyle bir yerde yaşamaktan mutlu olur musunuz?” diye konuştu.
“Vatandaşımızı ne kadar önemsediğimizi projelerle ispatlıyoruz”
Başkan Gültak, “Seçim sürecinde Akdenizli anneler bana, çocuklarının girebileceği bir havuzun olmadığını söyledi ve ne yapacağımı sordular. Ben de ‘havuzu ayağınıza getireceğim’ dedim. Göreve gelir gelmez 4 adet portatif havuz kurdurdum. O havuzlarda 5 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Mahallelerimize yazlık sinema gösterimleri yaptık. Gençlerimizi anne ve babaları ile birlikte alıp Silifke’ye kamplara götürdük. İnsanların bakış açıları değişti. Akdeniz’e neşe ve mutluluk geldi. Bu zamana kadar vatandaşlarımızın duyguları hep bastırılmış. Biz bu projelerle onları ne kadar önemsediğimizi ispatlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“2 kadın ve 1 engelli kooperatifi kurduk”
Göreve gelir gelmez 2 kadın ve 1 engelli kooperatifi kurduklarını dile getiren Başkan Mustafa Gültak; “Kadınlarımıza ve engelli kardeşlerimize ‘siz üretin, biz size satış noktasında yardımcı olacağız’ dedik. Sanayi Bakanlığımızdan proje karşılığı teşvikler aldık. Onlar ürettiklerini aracı koymadan satmaya başladılar. Öte yandan mikro krediler sayesinde kadınlarımıza işletmecilik noktasında destek olduk. Eğitim portalımız ile 5 bine yakın gencimizi üniversiteye hazırladık. Gökdelinin 29. katı Akdeniz Belediyesi tarafından kiralandı. Gençlerimiz için etüt merkezi yaptık” dedi. Gültak, sözlerini şöyle noktaladı; “Bu projelerin hayata geçmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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