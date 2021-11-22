Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu

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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

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