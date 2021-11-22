Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Can ÇELİK

2021-11-22 17:23:31



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