Geri dönüşüm işçisinin kaldırımda namaz molası

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Mersin’de geri dönüşüm çalışanı bir vatandaş namazını kaldırıma serdiği karton üzerinde kıldı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesinde bir ara sokakta ikindi ezanın okunduğunu duyunca kamyonetini yolun sağına çekerek, aracının arkasında bulunan kaldırıma karton serdi. Serdiği karton üzerinde namazını kılan vatandaş daha sonra işine geri döndü.

Soğuk havaya rağmen ibadetini gerçekleştiren vatandaşın bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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