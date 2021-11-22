Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (4)

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ŞÜPHELİ SIFATIYLA SEVK EDİLDİLER

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin 'Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili şüpheli sıfatıyla' adliyeye sevk edildiği bildirildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı´na getirilen 8 şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek ifadesinin alınacağını kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin Can ÇELİK

2021-11-22 19:23:27



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