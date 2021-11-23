Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (5)

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DEDE TUTUKLANDIMüslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Baba Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin Can ÇELİK

2021-11-23 04:16:33



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