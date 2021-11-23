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Yok böyle mezarlık Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin 2019 yılında hayata geçirdiği Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor Şu ana kadar diğer illerden getirilenler de dahil 500’ün üzerinde köpek ve kedinin defnedildiği mezarlık dolunca, hayvanseverler tel örgü dışına da defin yapmaya başladı. Belediye, bunun üzerine mezarlık alanını genişletme kararı aldı Hayvanseverler, mezarlığa defnettikleri ‘can dostları’ için mezarlar yaptırırken, mezar taşlarını da dostlarının fotoğrafları ve duygularını dile getiren yazılarla donatıyor

İHA

Yok böyle mezarlık Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin 2019 yılında hayata geçirdiği Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor Şu ana kadar diğer illerden getirilenler de dahil 500’ün üzerinde köpek ve kedinin defnedildiği mezarlık dolunca, hayvanseverler tel örgü dışına da defin yapmaya başladı. Belediye, bunun üzerine mezarlık alanını genişletme kararı aldı Hayvanseverler, mezarlığa defnettikleri ‘can dostları’ için mezarlar yaptırırken, mezar taşlarını da dostlarının fotoğrafları ve duygularını dile getiren yazılarla donatıyor

Mersin’de Mezitli Belediyesinin 2019 yılında hayata geçirdiği Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Şu ana kadar diğer illerden getirilenler de dahil 500’ün üzerinde köpek ve kedinin defnedildiği mezarlık dolunca, hayvanseverler tel örgü dışına da defin yapmaya başladı. Belediye, bunun üzerine mezarlık alanını genişletme kararı aldı. Hayvanseverler, mezarlığa defnettikleri ‘can dostları’ için mezarlar yaptırırken, mezar taşlarını da dostlarının fotoğrafları ve duygularını dile getiren yazılarla donatıyor.
Mezitli Belediyesi, 2019’da bir adım atarak Mersin’in ilk hayvan mezarlığını hayata geçirdi. Yaşamlarının bir bölümünü birlikte geçirdikleri hayvan dostlarına son görevlerini yapmak isteyen hayvanseverler için önemli bir fırsat sunan merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, Orman Bölge Müdürlüğünden Eski Mezitli Mahallesi'nde 50 dönüm alan kiralayarak, bunun yaklaşık 3 dönümünde oluşturduğu hayvan mezarlığı, sadece Mersin’den değil, Türkiye’nin birçok ilinden çok büyük ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olarak hayvanseverlere açılan mezarlığın temizlik ve bakım işlerini de belediye üstlendi. Güvenlik sağlamak amacıyla etrafı tel örgülerle çevrilen mezarlığın 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamen dolması üzerine hayvanseverler, kaybettikleri can dostlarını tel örgü dışına da defnetmeye başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mezarlığın böylesine ilgi görmesine duyarsız kalmadı ve alanın genişletilmesi için talimat verdi.
Yıllarca birlikte yaşadıkları, ailelerinin bir ferdi olarak gördükleri can dostlarını kaybeden hayvanseverler, onları toprağa vermekle kalmıyor, mezar taşlarını da yaptırıyorlar. Dostlarının mezarlarını da çiçekler ve fotoğraflarla süsleyen, mezar taşlarına duygularını ifade eden sözler yazdıran hayvanseverler, yaşadıkları üzüntüyü mezar ziyaretleriyle hafifletmeye çalışıyorlar.

“Şu anda 500’ün üzerinde hayvan mezarı oldu. Mersin dışından da gelenler var”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayvan mezarlığının gördüğü ilgi ve yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine değerlendirdi. Dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir hayvan sevgisi olduğunu ve hayvanseverlerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Başkan Tarhan, bunun da iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Doğal olarak hayvanların da doğup, yaşayıp bir süre sonra öleceklerini dile getiren Tarhan, “Bu çerçevede bir hayvan mezarlığı olması gerektiğini düşündük. Bize de böyle talepler geldi. Bunun üzerine Eski Mezitli Mahallemizde, denizin karşısında güzel bir mekanda bir hayvan mezarlığı tesis ettik. Şu anda burada 500’ün üzerinde hayvan mezarı oldu. Mersin dışından da buraya gelip kedi ve köpeklerini defnedenler var” dedi.

“Burayı herkesin görmesini istiyorum”
Hayvanseverlerin duyarlılıklarını, hassasiyetlerini dikkate almak gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Ücretsiz olarak gerek Mezitli’den gerek Mersin’den gerek Mersin dışından hayvanseverler, vefat ettiği zaman kedilerini, köpeklerini buraya defnediyorlar. Oldukça da bakımlı; mezarlarını arkadaşlarımız kendileri yapıyorlar, ziyaret ediyorlar. Burayı herkesin görmesini istiyorum. Çocukların da görmesini, ailelerinin getirmesini istiyorum. Bir taraftan hayvan sevgisini aşılamak gerekirken, bir taraftan da hayatın her şekilde sona erdiğini ve buna da vatandaşların saygı göstermeleri gerektiğini çocuklarımızdan başlayarak anlatmamız gerekir. Biz Mezitli Belediyesi olarak Türkiye’de ilklerden birini yine burada yapmış olduk” diye konuştu.

“Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştik. Alanı genişleteceğiz”
Tel örgülerin dışına taşan hayvan mezarlarına da değinen Tarhan, hayvan mezarlığının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini söyledi. Mevcut alanı tel örgülerle çevirerek güvenlik alanı oluşturduklarını belirten Tarhan, “Fakat gördük ki, kısa zamanda bu doldu. Şimdi bunu genişleteceğiz. Alanımız geniş, oldukça geniş bir arazi var burada. Daha geniş bir alan olacak, güvenlik içerisinde kalacak. Bu mezarlar, Cenaze Hizmetleri Birimimizin denetiminde ve kontrolünde kayıt altına alınacak. Gördük ki, gerçekten duyurulmamasına, herkesin haberi olmamasına karşın bu kadar ilgi var. Demek ki, herkesin haberi olsa çok daha geniş alanlara gereksinim olacak. Diğer belediyelerin de bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Mezitli Belediyesinin yaptığı bu çalışmanın da diğer belediyelere örnek olacağına inanıyorum. Vatandaşlara ücretsiz olarak bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Tarhan, belediye olarak defin sırasında işçilik konusunda da hayvanseverlere yardımcı olduklarını dile getirerek, “Onlara bir belge düzenliyoruz, ileride yerini kolay bulmaları, mezarları sahiplenmeleri için her birine bir belge vereceğiz. Tapu kaydı gibi olacak bu. İnsan mezarlığının aynı sistem burada da olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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