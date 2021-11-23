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Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı Kazada 3 kişi yaralandı

İHA

Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı Kazada 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.
Olay, Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sunay Atilla Üst Geçitten inen M.F.G. (42) idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsünün fren patladı. Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen Burç M.'nin (38) kullandığı 33 NP 627 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki 33 AHY 498 plakalı otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı 33 PU 777 plakalı otomobil, Özlem D. yönetimindeki 33 PM 705 plakalı otomobil, Nebahat G. idaresindeki 33 NSJ 53 plakalı otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki 33 AIT 103 plakalı otomobil ile zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Savaş alanına dönen kavşakta trafik kapanma noktasına geldi
Çarpmanın etkisiyle otobüste yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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