Mersin'de yol çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, tarım ürünlerinin yoğun olarak üretildiği bölgelerde yol sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlattığı yapım, bakım, onarım, sıcak asfalt kaplama ve yama çalışmalarına devam ediyor.
Mersin genelinde tarım ürünlerinin üretildiği ve taşımacılık hizmetlerinin yapıldığı bölgelerde yol yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, bu çalışmalar sayesinde hem üreticilerin hem de vatandaşların işini kolaylaştırıyor.
Akdeniz ilçesinde bulunan YeşilovaIğdır mahallelerinin grup yolu çalışmaları kapsamında önce yolun deforme olan kısımlarında zemin iyileştirme, sıcak asfalt serimi ve yama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda 12 kamyon, 1 finişer, 1 vabıl, 1 silindir kullanan ekipler, yoğun bir çalışmanın ardından grup yolunu güvenli ve konforlu bir hale getirerek hizmete sundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.