Erdemli Belediyesi okulları yeniliyor

Erdemli Belediyesince ilçedeki okullarda boya, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla hayatın her alanına dokunuyor. Ekiplerin bu kez çalışma adresi kırsalda yer alan Sorgun İlkokulu ve ortaokul oldu. Geleceğin teminatı çocuklar için kolları sıvayan ekipler, okulun boyama, çevre düzenleme ve temizlik işlemlerini yaptı.

Kentin dört bir tarafında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekiplerimiz kentin dört bir tarafında çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmalarda hayatın her alanına dokunuyoruz. Şüphesiz bunlardan en önemlisi ise eğitim. Eğitim meşalesini sürekli yakan öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın sürekli yanında oluyoruz. Onların yürüdüğü yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

