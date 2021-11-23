Çukurova Basketbol, Avrupa'ya odaklandı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)Mersin´de Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Avrupa Kupası'nın (EuroCup Women) 5'inci haftasında Polonya'da oynayacağı AZS UMCS Lublin maçının hazırlıklarına başladı.

Tesislerde Başantrenör Olcay Orak nezaretinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştiren turuncu-lacivertliler, daha sonra parkeye çıkıp Lublin karşılaşmasında uygulanması planlanan taktikleri çalıştı. Oyuncuların hırslı ve istekli olmaları teknik ekibi memnun etti.

10 günde 3 önemli maça çıkacaklarını belirten Başantrenör Olcay Orak, "Önümüzde 3 maçlık önemli bir seri var. İlk maçı Polonya'da Lublin ile oynayacağız. Dönüşte deplasmanda Antalya ile karşılaşıp, yeniden Polonya'da Gorzow ile oynayacağız. Bizim için önemli bir hafta, önemli bir 10 gün. Lublin'i daha önce burada yenmiştik. Onlar bir transfer yaptılar. Belçika milli takımının şutörlerinden birini aldılar. Şuan sağlık ve oyun açısından iyi bir durumdayız. İlk maçta yaptığımız gibi sert oynayıp kolay sayılar yemeden maçı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-11-23 13:13:46



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