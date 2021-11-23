Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM
Mersin´in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan özel halk otobüsünün şoförü Mustafa Fuat Gündeş, kaza anını anlattı. 22 yıllık şoför Gündeş, facia yaşanmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Seyir halindeyken fren patladı. El frenini çektim durmadı. Yolculara 'Arkadaşlar fren patladı' diye bütün yolcularımıza haber verdim. Aracı sola vurmamak için, takla atmaması için arabayı mecburen o şekilde durdurmak zorunda kaldım. Bütün yolcularımızı korumak için elimden gelen her şeyi yaptım, bu şekilde durdurabildim. Ben istemezdim böyle bir şey olmasını. Can kaybı olmadı. O an aklıma insanlarını canını düşünmekten başka bir şey geçmedi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-11-23 14:29:12
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