Akdeniz Belediyesinde hafta sonu vezneler açık olacak

– Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2021 yılı ikinci taksit ödemeleri ile 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ikinci taksitin ödenmesi için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri ile 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ikinci taksitin ödenme süresinin 30 Kasım 2021 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Duyuruda; vergi mükellefi vatandaşların söz konusu borç, vergi ve ödemelerini; belediye veznelerinin yanı sıra www.akdeniz.bel.tr internet adresi üzerinden de yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, mükelleflerin adı geçen borç ve vergi borçlarını kanunla belirlenen yasal süre dolmadan yapabilmeleri ve pandemi önlemleri kapsamında olası kalabalıkları önlemek amacıyla, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü 10.0016.00 saatleri arasında Akdeniz Belediyesi merkez binada bulunan veznelerin de açık olup vatandaşlara hizmet vereceği kaydedildi.

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