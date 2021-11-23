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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta mantar yetiştiriciliği kursunu bitirenler iş sahibi oluyor

İHA

Tarsus'ta mantar yetiştiriciliği kursunu bitirenler iş sahibi oluyor

Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen mantar yetiştiriciliği kursu yeni mezunlarını verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi yerleşkesinde bulunan mantar yetiştirme tesislerinde iki yılda 600 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verilirken, kursa katılan 100 kadın ve 150 erkek kursiyer kendi mantar atölyesini kurarak istihdama katkı sağladı. Üretimi yapılan mantarlar halk marketlerde ve Türkiye’nin bir çok bölgesinde halkın tüketimine sunuldu.
Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından büyük bir üretim ve pazar ağı oluşturulması hedeflenen mantarlar, alternatif tarım için büyük bir ilgi merkezi haline geldi. Mantar özelliği bakımından 0 ile 25 gün içerisinde yetişmesi ile katma değeri bakımından dikkat çekici bir ürün haline geldi. Düzenli olarak mantar yetiştiriciliği eğitimini devam ettiren Tarsus Belediyesi, ilçe sınırlarının dışından bilgi almak için Mersin, Adana, Ankara ve Kıbrıs bölgelerinden misafirlerini de ağırlayıp, onlara üretim için gerekli rehberliği yapıyor.
Tarsus Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde istihdama yönelik bu girişime yeni dahil olan kursiyerler de kurs boyunca mantar yetiştiriciliği öğretmeni Sibel Güvençli’den öğrendikleri bilgiler ışığında, Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı uluslararası geçerliliği olan belgeleri ile işyeri açma yetkisine sahip olacakları günü sabırsızlık bekliyorlar.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çeşitli kurumlarla yaptıkları işbirliği ile hayata geçirdikleri projelerin istihdam sorununa çare olacak nitelikte olmasına önem verdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın hepsine iş veremeyebiliriz fakat onların iş sahibi olmaları için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Mantar kursuna ayrı önem veriyoruz çünkü mantarın en çok dikkat çeken özelliği, bugün dünyanın en büyük sorunu haline gelen protein eksikliği ihtiyacını karşılayabilme kapasitesi ile beslenme bakımından artan nüfusun temel ihtiyacına cevap veren kilit besin olmasıdır. Mantar, sofralarımızın olmazsa olmazları arasında yer almaya hak kazanan bir besindir. Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı tesislerinde kursiyerlerimizin yetiştirdiği mantarları pişirip halkımızın damak tadına sunuyoruz. Bu şekilde mantar tüketmeyen vatandaşlarımıza mantar yeme alışkanlığı kazandırıyoruz" dedi.

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