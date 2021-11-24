Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi; 1 gözaltı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de durdurulan araçta 131 bidon içinde 655 litre etil alkol ile 3 litre sahte içki ve anason ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan kente etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, durdurdukları araçta ve evinde yaptıkları aramalarda, 131 bidon içerisinde toplam 655 litre etil alkol, 120 adet etil alkol etiketi, 3 litre sahte içki ve 25 miligram anason ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-11-24 13:01:43
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