Mersin'de 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' semineri Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kendi gelirini kazanan kadının aile içindeki gücü de artar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' semineri Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kendi gelirini kazanan kadının aile içindeki gücü de artar”

İHA

Mersin'de 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' semineri Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kendi gelirini kazanan kadının aile içindeki gücü de artar”

Akdeniz Belediyesince, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında, ‘şiddetin önlenmesi ve farkındalık semineri' düzenledi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce belediye konferans salonunda gerçekleşen seminerde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Aytül Güneşer Demirci, Avukat Firdevs Gültak, MEÜ Öğretim Üyesi Dr. Erhan Uzunca ve İl Müftüsü Şaban Kondi, kadına yönelik şiddet, nedenleri, sonuçları ve mücadele yöntemleri konularında sunum yaptı.
Kadınların yaşamına dokunan mikro kredi projesi ve kadınlara meslek ve beceri kazandırılmasına yönelik hizmetlerin tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başta kadınların uğradığı şiddet olmak üzere, hayvana, doğaya ve çevreye yönelik her türlü şiddete karşı olduklarını vurguladı, şiddetin insanlık suçu olduğunun altını çizdi. Akdeniz’in, sosyal ve ekonomik anlamda Mersin’in en sorunlu ve geçmişte hizmetler noktasında da en çok ihmal edilen ilçesi olduğuna işaret eden Gültak, kadınların statüsünü yükseltmek, hayata ve istihdama katmak için hayata geçirilen proje, kampanya ve çalışmaları anlattı.
“Kendi gelirini kazanan kadının aile içindeki gücü de artar”
Akdeniz’de, aynı anda 55 kadının yerleşebileceği bir kadın konuk evi kazandıracaklarını da belirten Gültak, Akdeniz’de 17 mahalle evi olduğuna ve buralarda kadınlara ve gençlere yönelik mesleki ve beceri eğitimleri ve projeler yürütüldüğünü anlattı. Eğitimin; kadına yönelik şiddeti önlemede en önemli kriterlerden biri olduğunun da altını çizen Gültak, "Bir kadının en büyük sıkıntılarından birisi de bir erkeğin eline bakması, yani ona muhtaç olmasıdır. Neden? Kadının ne eksiği var ki? O nedenle ‘kadınlar üretsinler ve satsınlar’ dedik ve kooperatifleri kurulmasına vesile olduk. Kadın üretsin, ürettiğini satsın, evine harçlığıyla gitsin. Evine para götürsün, ‘ben de bugün para kazandım’ desin. İşte bu nedenle kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz. Gerçekten ortaya güzel işler çıkarıyorlar. Kadın kooperatiflerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Sorun, konuşarak tüketilebilecek bir boyutu çoktan aştı”
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Aytül G. Demirci ise sunumunda, konuyla ilgili farkındalık oluşturmak üzerine odaklanmak için kavramsal bir çerçeve çizmeye çalışacağını belirterek, “Çünkü bugün, kadına yönelik şiddet başlığı altında birikenlerin, nicelik ve yoğunluğu konuşarak tüketilebilecek bir boyutu çoktan aştı. Normal şartlar altında biz, sosyolojik düzlemde bu konunun analizini rahat görebilirken, artık günümüzde o rahatlığımızı da kaybetmiş durumdayız. Çünkü bütün yakıcılığı ile bunu her gün her birimiz çok fazla hissediyoruz, konu tüm sıcaklığıyla gündemimizde olan bir konu. Üzerine bolca konuşmak, düşünmek, yazmak ve tartışmak zorunda olduğumuz bir konu. O yüzden de her birimizin bildiği ezberleri, üzerinden bir daha geçmemiz gerektiği hepimizin görev alanına giriyor” diye konuştu.
“Umutsuzluğa kapılmamalı, el birliği ile yaralarımızı sarmalıyız”
Avukat Firdevs Gültak ise sunumunda, kadına yönelik şiddetin hukuki sonuçlarını anlattı, kadınların da kendi hukuki haklarını bilmeleri gerektiğini ifade etti. “Ben inanıyorum ki cesaret ve şuurla yetişecek olan gelecek nesiller artacak, çok daha bilinçli, farkındalığı yüksek, özgüvenli, güçlü ve haklarını bilen yeni bir nesil bizi bekliyor olacak” diyen Av. Gültak; “Bugün yaşadığımız, tanık olduğumuz olaylar bizleri umutsuzluğa itmemeli ve biz kadınları asla geri planda bırakmamalı, çünkü bu bize yakışmaz. Cinsiyet ayırımı yapmaksızın, şiddeti kınayan ve karşısında duran toplumun her bireyi, bu mücadele yolunda el ele yürümeli, toplumun kanayan yaralarını sarmalı ve şiddetin her türlüsüne karşı durmalıdır” şeklinde konuştu.
Seminerde bir sunum yapan MEÜ Öğretim Üyesi Dr. Erhan Uzunca, kadının iş gücü piyasasında neden yeterince aktif olarak yer almadığının, düşünülmesi gereken en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizdi.
Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ise konuşmasında, Akdeniz’de kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik projeler, toplumun barışı, huzuru ve kardeşleşmesine yönelik özlenen tabloyu gerçekleştirmesinden dolayı Başkan Gültak’a teşekkür etti. İslam’ın, kadına bakışını anlatan Kondi; “Kadın, bir toplumu toplum yapan, topluma şekil veren, toplumu idare eden en güçlü varlıktır. Tarihe bakın; öyle şehirler vardır ki o şehirleri kadınlar kurmuştur. Mesela Mekke. Mekke’yi Hz. Hacer kurmuştur. İnsanların ve evlerin nereye yerleşeceğini, suyun nerelerden akacağını, insanların nasıl yürümesi gerektiğine dair Mekke sokaklarının şeklini ve yerini belirleyen Hz. Hacer validemizdir. Kadının dokunduğu yerde, nezaket ve zarafet vardır. Medine döneminde, İslam tarihinde, düşünün cenneti anaların ayağı altına koyan bir dinin mensuplarıyız. Şiddet ile din asla bir araya gelmeyecek iki kavramdır. Nasıl ki oksijen ile hidrojen bir araya gelerek hayatın kaynağı olan suyu oluşturuyor ise kadın ile erkek de sevgi, saygı, nezaket, empati ile bir araya geldiğinde, bu toplumda hava kadar, su kadar, güneş kadar önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi; 1 ...
İspanya'ya gidecek öğrenciler Kaymakam Kalkan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER İspanya'ya gidecek öğrenciler Kaymakam Kalkan'ı ...
Mersin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı 
YEREL HABERLER Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı 
Akkuyu NGS’nin ikinci ünitesine ait reaktör basınç kabı Türkiye’ye gönderildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin ikinci ünitesine ait reaktör basınç ...
Mersin Camspor'da hedef galibiyet Mersin Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Camspor, bu hafta sonu oynayacağı Tarsusspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor
YEREL HABERLER Mersin Camspor'da hedef galibiyet Mersin Süper Amatör ...
Çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olarak kaçan sürücü yakalandı Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olarak ...
Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına devam ...
Emekli Evi üyeleri Tarsus Gençlik Kampında bir araya geldi
YEREL HABERLER Emekli Evi üyeleri Tarsus Gençlik Kampında bir araya ...
Mersin'de 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Tarsus'ta 6 bin 696 metre dere ve beton kanal temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 6 bin 696 metre dere ve beton kanal ...
Müslüme'nin tutuklanan dedesi, dronla yapılan arama çalışmalarını izlemiş (2)
YEREL HABERLER Müslüme'nin tutuklanan dedesi, dronla yapılan arama ...
Tarsus'ta mantar yetiştiriciliği kursunu bitirenler iş sahibi oluyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta mantar yetiştiriciliği kursunu bitirenler ...
Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, çalışmalarını anlattı. Gültak, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını da dinledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya ...
Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen ...
Akdeniz Belediyesinde hafta sonu vezneler açık olacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde hafta sonu vezneler açık olacak
MDOB, 'Gala Konserine' hazırlanıyor
YEREL HABERLER MDOB, 'Gala Konserine' hazırlanıyor
Muz yüklü konteynerdeki 6 kilo 750 gram kokaini Mila buldu
YEREL HABERLER Muz yüklü konteynerdeki 6 kilo 750 gram kokaini Mila ...
Müslüme'nin tutuklanan dedesi, dronlu arama çalışmalarını izlemiş
YEREL HABERLER Müslüme'nin tutuklanan dedesi, dronlu arama ...
Çukurova Basketbol, Avrupa'ya odaklandı
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Avrupa'ya odaklandı
Freni patlayan halk otobüsü şoförü konuştu: "O an 15 kişinin canını düşündüm"
YEREL HABERLER Freni patlayan halk otobüsü şoförü konuştu: "O an 15 ...
Mersin Limanında 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin Limanında 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
Erdemli Belediyesi okulları yeniliyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi okulları yeniliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.