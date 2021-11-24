Otomobiliyle çarptığı yayanın bacağı koptu, yakalandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptı A.A.´nın bacağı koptu. Kazanın ardından kaçan Ö.İ. (30), polis tarafından yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 21 Kasım günü saat 02.30 sıralarında, otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. A.A.´nın bacağı koparken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla A.A. hastaneye kaldırıldı. A.A.´nın kopan bacağı yerine dikilemedi.

200'E YAKIN ARAÇ TARANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza yerinde araca ait olduğu belirlenen dikiz aynası ve kanlı tamponu incelemeye aldı, aracın marka ve modeline ulaştı. Ekipler, kaza tarihi ve saatine orantılı olarak çok yönlü yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden 200 aracı taradı. Yapılan çalışmayla plakası belirlenen aracın sürücüsü Ö.İ., kazadan bir gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan A.A.'nın metrelerce ileriye fırladığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-11-24 14:45:01



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