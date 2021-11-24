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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, Öğretmenler Gününde öğretmenler ve öğrencilerle buluştu

İHA

Başkan Seçer, Öğretmenler Gününde öğretmenler ve öğrencilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Seçer, okulda görev yapan öğretmenlere çiçek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Öğretmenler Günü dolayısıyla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde kutlama programına katılmasının ardından merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Çocuk Oyun Parkı kazandırılan Zübeyde Hanım İlkokulunu ziyaret etti.
Miniklerin coşku dolu sevgisiyle karşılanan Seçer, önce oyun parkını çocuklarla gezdi, ardından öğretmenlerle sohbet ederek, çiçek verdi. Okulda Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca mamul ve limonata dağıtımı da yapıldı. Programa, Zübeyde Hanım İlkokulu Müdürü Bülent Savaş Çetin, Sağlık Mahallesi Muhtarı Ayşe Şen, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları da katıldı.

“Bütün çocuklar güzeldir, çünkü onların kalpleri sevgi doludur”
Okulda miniklerle bir araya gelen Seçer, çocuklara “Başöğretmenimiz kim?” diye sordu. Çocuklardan “Atatürk” yanıtını alan Seçer, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bu okulun ismi de Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu; Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin ismini almış bir okul. Hepinizi çok seviyoruz. Bütün çocuklar güzeldir, çünkü onların kalpleri sevgi doludur, kötülük bilmezler” dedi.
Bugün Öğretmenler Günü olduğunu belirterek, öğrencilere, “Öğretmenlerimizi seviyor muyuz?” sorusunu soran çocuklardan güçlü bir “Evet” yanıtı da alan Seçer, “Çok iddialı bir evet, çok şiddetli bir evet. Demek ki, sevgili öğretmenlerim; öğrencilerimiz gerçekten sizleri çok seviyorlar. Sizler de onlara en az anne ve babaları kadar emek ediyorsunuz. Onları kendi evlatlarınızdan, çocuklarınızdan ayrı görmüyorsunuz. Onların şekillenmesine; dolayısıyla ülkemizin gelecek nesillerinin oluşmasına da çok önemli katkılar yapıyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Benim de öğretmenlerim vardı. Sizler de büyüdüğünüz, birer meslek sahibi olduğunuz, göreve geldiğiniz zaman unutmayınız ki sizleri o görevlere, o mesleklere hazırlayanlar öğretmenleriniz. Onları sakın unutmayın. Onlara her zaman vefalı olun. Sevginizi, saygınızı eksik etmeyin” diye konuştu.

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