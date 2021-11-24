Akdeniz’de hortum böyle görüntülendi

Mersin’de denizde hortum çıktı, o anlar görüntülenirken kısa süreli endişe oluşturdu.



Alınan bilgiye göre, hortum Doğu Akdeniz’de Mersin’in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde kıyıya yakın bir noktada çıktı. Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisi ile dakikalarca devam etti. Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ise deniz üzerinde beliren hortumun zaman zaman sağanak yağış ve gök gürültüsü eşliğinde kıyıya kadar ulaştığı görüldü.

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